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Татьяна Тарасова поддержала решение ФФККР оспорить отстранение российских фигуристов в CAS

Татьяна Тарасова поддержала решение ФФККР оспорить отстранение российских фигуристов в CAS
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) решила оспорить отстранение российских спортсменов от международных соревнований в Спортивном арбитражном суде. Ранее президент ФФККР Александр Горшков заявлял о намерении оспорить решение Международного союза конькобежцев (ISU) об отстранении россиян.

«Нашей Федерации фигурного катания бороться нужно до самого конца. У нас вся жизнь — борьба. Можно ли надеяться на положительный исход? Мы ничем не провинились, чтобы на нас накладывали такие санкции, тем более на спортсменов!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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