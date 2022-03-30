Татьяна Тарасова поддержала решение ФФККР оспорить отстранение российских фигуристов в CAS

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) решила оспорить отстранение российских спортсменов от международных соревнований в Спортивном арбитражном суде. Ранее президент ФФККР Александр Горшков заявлял о намерении оспорить решение Международного союза конькобежцев (ISU) об отстранении россиян.
«Нашей Федерации фигурного катания бороться нужно до самого конца. У нас вся жизнь — борьба. Можно ли надеяться на положительный исход? Мы ничем не провинились, чтобы на нас накладывали такие санкции, тем более на спортсменов!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!
- 30 марта 2022
-
13:09
-
13:04
-
08:20
- 29 марта 2022
-
22:12
-
19:27
-
18:53
-
18:33
-
17:55
-
17:37
-
12:55
-
11:30
-
08:55
-
08:54
-
08:40
-
08:12
-
07:43
- 28 марта 2022
-
23:07
-
22:31
-
22:06
-
20:45
-
19:31
-
19:08
-
18:58
-
18:45
-
18:00
-
17:36
-
16:03
-
14:34
-
14:15
-
14:04
-
13:23
-
12:44
-
12:26
-
12:16
-
12:05