Артур Гачинский рассказал, считает ли свою карьеру полноценной

Бронзовый призёр чемпионата мира и серебряный призёр чемпионата Европы Артур Гачинский рассказал, в чём была основная проблема того, что карьера пошла на спад, и о том, удовлетворён ли он тем, как она сложилась.



«Спустя время я проанализировал всё случившееся со мной и могу сказать, что в первую очередь причиной завершения карьеры стали травмы. С 17-18 лет меня начала беспокоить спина. Сейчас вот мне сделали две операции на спине, восстанавливаюсь потихоньку. Также тогда я потерял взаимопонимание с Алексеем Николаевичем Мишиным.



Конечно, считаю себя полноценным спортсменом. В России бронзовых призёров чемпионата мира и серебряных призёров чемпионата Европы не так много, нас можно по пальцам пересчитать. После меня следующую медаль на чемпионате мира завоевал только Миша Коляда. Не буду спорить, что моя карьера могла быть лучше. Тем не менее она была яркой и насыщенной», — приводит слова Гачинского «Спорт день за днём».

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