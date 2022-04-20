Тренер: сегодня многие пары копируют Пападакис и Сизерона

Ирина Жук и Александр Свинин, тренеры многократных призёров чемпионатов Европы и участников Олимпиады в Пекине Александры Степановой и Ивана Букина, высказались в интервью ТАСС о современных веяниях в танцах на льду.
Жук: «Все стараются кататься под медленную музыку, мало кто берёт быструю. Это легче в плане исполнения элементов. Они стали очень сложными, нужно показывать рёберное катание, поддержки, вращения… ввели креативную дорожку по правилам, это правильный шаг, программы заиграли. Много подвижек в плане креативности, но как выкатывать все эти программы с такими скоростями? Хочется взять быструю музыку, но физически очень тяжело её проехать».
Свинин: «Плюс очень много пар копируют Пападакис и Сизерона, а это не очень хорошо. Нужно искать своё лицо. И мы пытаемся это сделать с каждой нашей парой. Да, французы — шикарные катальщики, они действительно оставят след в фигурном катании, в танцах. Но нужно двигаться дальше. Нужно брать у них хорошие качества — мягкое катание, разбег с двух шагов. Но не копировать. Нам, представителям русской школы фигурного катания, нужно кататься с русской душой».
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