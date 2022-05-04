Фигуристка Степанова: французы — та пара, с которой никто не может бороться

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин высказались о противостоянии с французским дуэтом Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон.

«Как бы мы ни желали бороться с лучшими, мы всё равно понимаем, что есть та пара, с которой никто не может бороться — это французы», — сказала Александра Степанова в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».



«Которых вы побеждали в юниорах», — возразил журналист Андрей Журанков.



«Это совсем другое время. Многие с этим сравнивают, но я считаю, что есть юниорская карьера, а есть взрослая — это совершенно разные вещи. Что касается борьбы и переживаний — это два разных мира, которые тяжело сравнивать. Французы реально крутые. В этом сезоне, например, мне их «произволка» нравится чуть меньше, чем предыдущие. Эта для меня слишком глубокая, я не опустился на ту глубину, чтоб понять её», — ответил Иван Букин.



«Мы все прекрасно понимаем, что это французы и рядом никто не стоит, как бы ни хотелось, это другое. И когда мы говорим, что где-то там нас недооценили, мы всё равно, когда пересматриваем, понимаем, что нет пока что такого, что есть мы — и рядом с нами не стоят люди. Конечно, если взять с 15-го места чемпионата Европы — понятно. Но с теми, с кем мы боремся, ну объективно. Да, в чём-то мы лучше, но в чём-то мы хуже. У французов эти минусы просто минимизированы», — добавила Степанова.



«У нас есть реальное понимание ситуации. Мы понимаем, что работать, работать, работать и быть и на 50, и на 200 голов выше», — сказал Букин.

Видео можно посмотреть на канале «Чемпионат. Подкаст» в YouTube.