Татьяна Тарасова прокомментировала решение Пападакис и Сизерона пропустить сезон-2022/2023

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что олимпийские чемпионы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, пропустят сезон-2022/2023.
«Думаю, они так решили, потому что не собираются никому отдавать ни Олимпийские игры, ни чемпионат мира этого года. Не хотят, чтобы их кто-то побеждал», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Пападакис и Сизерон пропустили последний чемпионат Европы, чтобы лучше подготовиться к Олимпийским играм в Пекине, которые оказались для французов триумфальными. Особо тёплым для спортсменов было золото последнего чемпионата мира, который проходил на их родине — в Монпелье (Франция). Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон являются многократными чемпионами мира и Европы, а также серебряными призёрами Олимпийских игр в Пхёнчхане.
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