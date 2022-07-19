Татьяна Тарасова: неожиданно, что Ханю завершил карьеру. Я очень его люблю

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение о завершении карьеры двукратного олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании японского фигуриста Юдзуру Ханю.

«Неожиданно, что Ханю завершил карьеру. Он выдающийся катальщик, необыкновенный, с очень яркой индивидуальностью, не такой как все. Я очень его люблю. У него была прекрасная долгая карьера: с 2010 года на международных соревнованиях.



Если он так решил, то так тому и быть. Ханю будет делать своё шоу. Я ему пожелаю удачи. Я уверена, что он сделает шоу очень интересным», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По словам 27-летнего Ханю, он решил покинуть любительское фигурное катание и перейти в профессионалы.