Станислава Константинова опровергла информацию о завершении карьеры

Бронзовый призёр Универсиады-2019, российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, что происходит с её карьерой и почему она прекратила тренировки в группе Виктории Буцаевой.

Ранее сегодня тренер сообщила, что 22-летняя Константинова завершила спортивную карьеру, однако сама Станислава не подтвердила эту информацию.

«Я решила сделать паузу. Конечно, моя экспрессивная натура… Я уже звонила родителям, говорила: «Всё! Я больше никогда не выйду на лёд, ноги моей там мне будет. Я так устала от этого, я не хочу больше. Мне не нравится…»

Просто есть с чем сравнивать. Я себя помню на льду тонкой, звонкой и экспрессивной, классной. Меня палкой было не выгнать с катка. А тут я реально уже задумывалась, хочу или нет. Я почувствовала, что у меня вот это «нет», и я не хочу терять эти прекрасные чувства к своему любимому виду спорта. Родители сказали: «Стась, не хлопай дверью, не делай поспешных выводов. Дай себе время отойти».

Я попробовала сразу окунуться в работу, какое-то тренерство и так далее. Спустя месяцок поняла, что пока тоже рановато. Я не хочу как-то спешить, хочется немножко подождать. И я правильно сделала, потому что потом поняла, что, наверное, рановато в тренеры, потому что всё-таки хочется ещё покататься. Но со спортом пока… Я просто не тяну. Это будет не тот уровень. Не понятно, смогу ли сгибаться в свой любимый заклон, доезжать произвольную, докручивать прыжки. Я просто решила отдохнуть», — приводит слова Константиновой Sport24.

Станислава рассказала, что отдыхала в течение двух месяцев – занималась делами, не связанными с фигурным катанием.

«Я отпустила очень многие тревоги, работала с психологом. В тот момент я увидела в себе какой-то колоссальный скачок в себе. Сознание реально вышло на новый уровень. Я реально все отпустила и подумала: «Если будет возможность, я, наверное, и в спорт вернусь». Никто не знает, как жизнь повернётся: смогу, не смогу, как будет здоровье.

Сейчас я катаюсь на сборах с детьми, ставлю программы, тоже на льду. Потихоньку прихожу в форму. Капец, как я скучаю! Невозможно скучаю. Я пока не знаю. Однозначного ответа у меня нет. Следующий сезон я точно не буду выступать. Гражданство менять я не планирую», — сказала Константинова.