Станислава Константинова: к Fan ID отношусь негативно

Бронзовый призёр Универсиады-2019, российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о своём отношении к закону о паспорте болельщика.
«Я, честно говоря, на футбол регулярно не хожу. Возможно, это мешает фанатскому движению и поддержке команды, поэтому, наверное, негативно.
Мне кажется, что в фигурном катании это было бы в принципе необязательно, потому что в этот вид спорта приходят не для того, чтобы за кого-то супер-пупер болеть и поддерживать, а чтобы посмотреть, насладиться. В фигурном катании очень важен настрой, и эти моменты не должны сбивать спортсмена. У нас всё-таки не команда, а индивидуальный вид спорта», — сказала Константинова в интервью Sport24.
Напомним, закон о паспорте болельщика действует с нынешнего сезона в РПЛ. Многие фанатские объединения клубов РПЛ объявили о бойкоте матчей чемпионата.
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