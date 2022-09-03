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Алёна Косторная исполнит роль Люси в ледовом шоу «Дракула» в Краснодаре

Алёна Косторная исполнит роль Люси в ледовом шоу «Дракула» в Краснодаре
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Российская фигуристка Алёна Косторная исполнит роль Люси в ледовом шоу «Дракула» в Краснодаре, которое запланировано на 29 октября.

Мистический ледовый мюзикл для взрослых создан по мотивам романа Брэма Стокера «Дракула. История вечной любви».

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова рассказала, что Алёна Косторная в понедельник, 5 сентября, отправится на запланированную операцию. В августе стало известно, что Косторной предстоит хирургическое вмешательство в связи с травмой бедра. У Алёны диагностирован разрыв вертлужной губы. Операция несколько раз откладывалась.

Алёна Косторная является чемпионкой Европы (2020), серебряным (2020) и двукратным бронзовым (2018, 2019) призёром чемпионатов России.

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