Okko будет показывать фигурное катание совместно с Первым каналом

Онлайн-кинотеатр Okko подписал контракт с Первым каналом, согласно которому соэксклюзивно в прямом эфире покажет все ключевые российские турниры по фигурному катанию сезона, в том числе чемпионат России и Гран-при России, а также контрольные прокаты национальной сборной. Все зарегистрированные пользователи смогут смотреть трансляции и другие материалы в Okko без дополнительной платы.
Okko покажет в прямом эфире восемь событий сезона в полном объёме, начав с контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию 24 сентября. В онлайн-кинотеатре можно будет посмотреть Гран-при России, чемпионат России по прыжкам, чемпионат России, Кубок Первого канала, первенство России среди юниоров, финал Кубка России и Открытый турнир по шоу-программам. Первый канал традиционно покажет все события сезона онлайн, а самые яркие и зрелищные трансляции будут доступны в эфире телеканала.
Смотреть фигурное катание в Okko можно будет в высоком разрешении как в прямом эфире, так и в записи. Пользователям также будут доступны хайлайты, подборки, индивидуальные видео спортсменов и другой дополнительный контент.
Впечатляющее вращение Анны Щербаковой:
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