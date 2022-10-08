Туктамышева нашла плюсы в своём падении на тройном акселе на мемориале Панина-Коломенкина

Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева прокомментировала падение на тройном акселе в произвольной программе на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.
«В принципе, у меня такой расклад был в голове, потому что сегодня с утра без тренировки нужно было кататься, вечером же катаешься, когда ты уже размялся, потренировался, пришёл в себя. Но я даже рада, что этот прокат таким случился, потому что это действительно первый раз, когда я упала с первого, сделала второй, и я теперь буду больше уверена во втором прыжке, наверное, потому что такого даже на тренировках практически не случалось, поэтому я сегодня довольна именно таким прокатом», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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