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Евгения Медведева пришла на «Ледниковый период» после ухода Дани Милохина

Евгения Медведева пришла на «Ледниковый период» после ухода Дани Милохина
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева пришла на съёмки очередного эпизода телепроекта «Ледниковый период», передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина. В настоящий момент она пробуется с потенциальными новыми партнёрами, но не принимает участия в съёмках.

Напомним, вчера, 25 октября, российский тиктокер Даня Милохин объявил об уходе из «Ледникового периода». Он был партнёром Медведевой. В прошлом сезоне телешоу Медведева и Милохин заняли третье место.

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