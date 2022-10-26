Евгения Медведева пришла на «Ледниковый период» после ухода Дани Милохина

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева пришла на съёмки очередного эпизода телепроекта «Ледниковый период», передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина. В настоящий момент она пробуется с потенциальными новыми партнёрами, но не принимает участия в съёмках.

Напомним, вчера, 25 октября, российский тиктокер Даня Милохин объявил об уходе из «Ледникового периода». Он был партнёром Медведевой. В прошлом сезоне телешоу Медведева и Милохин заняли третье место.

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