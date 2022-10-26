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Евгении Медведевой решили найти нового партнёра по «ЛП» после ухода Дани Милохина

Евгении Медведевой решили найти нового партнёра по «ЛП» после ухода Дани Милохина
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Двукратной чемпионке мира в женском одиночном катании российской фигуристке Евгении Медведевой решили найти нового партнёра, после того как российский тиктокер Даня Милохин, бывший её партнёром, объявил об уходе из проекта.

«Ищем нового партнёра. Очень надеемся, не сдаёмся», — сказал представитель пресс-службы Первого канала в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, в прошлом сезоне «Ледникового периода» Медведева и Милохин заняли третье место.

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Ищем нового партнёра для Медведевой! Кто мог бы заменить Милохина на «Ледниковом периоде»? Ищем нового партнёра для Медведевой! Кто мог бы заменить Милохина на «Ледниковом периоде»?
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