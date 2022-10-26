Фото: Евгения Медведева за кулисами съёмок «Ледникового периода»

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева выложила свежую фотографию в своих социальных сетях. Снимок сделан за кулисами съёмок телепроекта «Ледниковый период». Сегодня, 26 октября, Медведева приехала на съёмки, однако не участвует в них, поскольку её бывший партнёр, российский тиктокер Даня Милохин, ранее объявил об уходе из проекта.

Фото: из личного архива евгении медведевой

В настоящий момент Евгении Медведевой подбирают нового партнёра, с которым она могла бы продолжить участвовать в «Ледниковом периоде».

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