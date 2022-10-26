Фото: Евгения Медведева за кулисами съёмок «Ледникового периода»

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева выложила свежую фотографию в своих социальных сетях. Снимок сделан за кулисами съёмок телепроекта «Ледниковый период». Сегодня, 26 октября, Медведева приехала на съёмки, однако не участвует в них, поскольку её бывший партнёр, российский тиктокер Даня Милохин, ранее объявил об уходе из проекта.
Фото: из личного архива евгении медведевой
В настоящий момент Евгении Медведевой подбирают нового партнёра, с которым она могла бы продолжить участвовать в «Ледниковом периоде».
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
- 26 октября 2022
-
16:30
-
16:27
-
15:55
-
14:49
-
14:38
-
14:36
-
14:30
-
14:07
-
13:01
-
12:27
-
11:47
-
10:36
-
10:32
-
09:00
- 25 октября 2022
-
22:55
-
22:26
-
22:11
-
20:40
-
20:30
-
20:15
-
19:59
-
19:11
-
18:50
-
18:14
-
17:37
-
17:00
-
16:44
-
16:33
-
15:41
-
15:01
-
13:10
-
11:35
-
11:10
-
10:45
-
10:20