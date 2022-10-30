Бойкова и Козловский выиграли соревнования спортивных пар на этапе Гран-при в Сочи

На этапе Гран-при по фигурному катанию в Сочи завершились соревнования спортивных пар. Победу одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский из Санкт-Петербурга. В произвольной программе они набрали 83,17 балла. А по сумме двух программ — 228,36 балла.
Второе место заняли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, представляющие Москву. Их результат в произвольной программе составил 76,76 балла, а по сумме двух программ — 217,27 балла.
Тройку лучших замкнули Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков из Пермского края. В произвольной программе фигуристы набрали 76,00 балла, а по сумме двух программ — 214,22.
Фигурное катание. Гран-при России. Сочи. Спортивные пары
1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) — 228,36.
2. Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев (Москва) — 217,27.
3. Екатерина Чикмарёва / Матвей Янченков (Пермский край) — 214,22.
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