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Гран-при России. Этап 2: Мужчины, произвольная программа
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17:30 Мск
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Бойкова и Козловский выиграли соревнования спортивных пар на этапе Гран-при в Сочи

Бойкова и Козловский выиграли соревнования спортивных пар на этапе Гран-при в Сочи
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На этапе Гран-при по фигурному катанию в Сочи завершились соревнования спортивных пар. Победу одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский из Санкт-Петербурга. В произвольной программе они набрали 83,17 балла. А по сумме двух программ — 228,36 балла.

Второе место заняли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, представляющие Москву. Их результат в произвольной программе составил 76,76 балла, а по сумме двух программ — 217,27 балла.

Тройку лучших замкнули Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков из Пермского края. В произвольной программе фигуристы набрали 76,00 балла, а по сумме двух программ — 214,22.

Фигурное катание. Гран-при России. Сочи. Спортивные пары

1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) — 228,36.
2. Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев (Москва) — 217,27.
3. Екатерина Чикмарёва / Матвей Янченков (Пермский край) — 214,22.

Фигурное катание. Гран-при России-2022/23. Этап 2, Сочи
Спортивные пары. Произвольная программа
30 октября 2022, воскресенье. 16:15 МСК
Окончено
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