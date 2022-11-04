Луна Хендрикс лидирует на французском этапе Гран-при ISU после короткой программы

На третьем этапе Гран-при ISU по фигурному катанию во французском Анже завершились соревнования женщин в короткой программе. Лидерство захватила представительница Бельгии Луна Хендрикс, опередившая преследовательниц почти на четыре балла. В борьбе за вторую строчку кореянку Ким Йе Лим и японку Ману Кавабэ разделила 0,1 балла.

Отметим, что все 12 участниц французского этапа не стали исполнять в короткой программе элемент ультра-си — тройной аксель.

Фигурное катание. Гран-при ISU. 3-й этап. Анже, Франция

Женщины. Короткая программа

1. Луна Хендрикс (Бельгия) – 72,75.

2. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 68,93.

3. Мана Кавабэ (Япония) – 68,83.

4. Одри Шин (США) – 64,27.

5. Рён Сумиёси (Япония) – 64,10.

6. Ли Ха Ин (Южная Корея) – 62,77.