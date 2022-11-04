Луна Хендрикс лидирует на французском этапе Гран-при ISU после короткой программы
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На третьем этапе Гран-при ISU по фигурному катанию во французском Анже завершились соревнования женщин в короткой программе. Лидерство захватила представительница Бельгии Луна Хендрикс, опередившая преследовательниц почти на четыре балла. В борьбе за вторую строчку кореянку Ким Йе Лим и японку Ману Кавабэ разделила 0,1 балла.
Отметим, что все 12 участниц французского этапа не стали исполнять в короткой программе элемент ультра-си — тройной аксель.
Фигурное катание. Гран-при ISU. 3-й этап. Анже, Франция
Женщины. Короткая программа
1. Луна Хендрикс (Бельгия) – 72,75.
2. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 68,93.
3. Мана Кавабэ (Япония) – 68,83.
4. Одри Шин (США) – 64,27.
5. Рён Сумиёси (Япония) – 64,10.
6. Ли Ха Ин (Южная Корея) – 62,77.
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