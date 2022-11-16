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«Выступают только одиночницы со звёздами». Илья Авербух — об идее нового проекта

«Выступают только одиночницы со звёздами». Илья Авербух — об идее нового проекта
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Режиссёр театрализованных шоу, советский и российский фигурист (танцы на льду), продюсер, хореограф Илья Авербух рассказал об идее нового проекта ледового шоу.

«Одна из идей давно была: выступают только одиночницы со звёздами. Это было бы здорово. И шорт-лист есть, конечно. И та же Женя Медведева, и Алина Загитова, и Лена Радионова давно просится. Лиза Туктамышева с удовольствием отзывается о «Леднике», о выходе на лёд в нем, Аня Щербакова. Все девчонки в парах, только одиночницы. Со звёздами или хоккеистами. Такой проект тоже был когда-то в Канаде. Развитие всегда может быть. Но это всё сослагательное наклонение.

И мы ни в коей мере не противопоставляем себя любительскому фигурному катанию, мы идём за ним. В первую очередь это спорт, выступления, титулы, медали, сражение за родину, а «Ледниковый» — это фабрика творчества. Он идёт за спортом», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Валиева блестяще бы смотрелась в «Ледниковом периоде». Интервью с Авербухом «Валиева блестяще бы смотрелась в «Ледниковом периоде». Интервью с Авербухом
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