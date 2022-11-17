Гуменник: мне кажется, что я способен приземлить четверной аксель

Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров, российский фигурист Пётр Гуменник ответил на вопрос, может ли он себе представить, что в будущем приземлит четверной аксель.

Гуменник выиграл четвёртый этап Гран-при России в Москве, исполнив четыре четверных прыжка в произвольной программе.



«Мне кажется, что как раз таки я способен. У меня были проблемы с тройным акселем. Я пришёл в клуб Москвиной, и мы с Вероникой Анатольевной очень долго работали над этим прыжком. Разбирали его с нуля, и в результате он стал у меня очень лёгким и хорошим. Поэтому, кажется, с четверным у меня есть шансы», — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Полностью интервью с Петром Гуменником можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 18 ноября, в 8:00 мск.