Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Худайбердиева и Базин за технику в ритм-танце получили оценки, равные мировому рекорду

Худайбердиева и Базин за технику в ритм-танце получили оценки, равные мировому рекорду
Комментарии

Российский танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин набрал рекордные баллы за ритм-танец на пятом этапе серии Гран-при России, который проходит в Самаре.

Прокат дуэта судьи оценили в 90,74 балла – это лишь на 1,99 меньше мирового рекорда, который принадлежит олимпийским чемпионам 2022 года французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.

При этом за технику Худайбердиева и Базин получили 53,16 – столько же, что и французы в своём рекордном прокате.

Отметим, что на этапах Гран-при России мировые рекорды официально не регистрируются.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

«Трусова — всё. Для Первого канала». Что происходило на Гран-при в Самаре «Трусова — всё. Для Первого канала». Что происходило на Гран-при в Самаре
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022