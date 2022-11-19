Худайбердиева и Базин за технику в ритм-танце получили оценки, равные мировому рекорду

Российский танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин набрал рекордные баллы за ритм-танец на пятом этапе серии Гран-при России, который проходит в Самаре.

Прокат дуэта судьи оценили в 90,74 балла – это лишь на 1,99 меньше мирового рекорда, который принадлежит олимпийским чемпионам 2022 года французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.

При этом за технику Худайбердиева и Базин получили 53,16 – столько же, что и французы в своём рекордном прокате.

Отметим, что на этапах Гран-при России мировые рекорды официально не регистрируются.

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