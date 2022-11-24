«Конец эпохи ТЩК». Журанков — об изменениях в женском одиночном катании

Комментатор Андрей Журанков объявил о конце эпохи ТЩК. Так называли трёх учениц Этери Тутберидзе – Александру Трусову, Анну Щербакову и Алёну Косторную.

«По большому счёту, конец эпохи ТЩК. Получается, что Щербакова не катается, Косторная не катается, Трусова катается, но Трусова сезона-2022/2023 — это не Трусова сезона-2021/2022. У меня такое ощущение, что мы ещё на инерции предыдущего олимпийского цикла, когда девчонки нас приучили к рекордам: первый четверной тулуп в женском одиночном катании, первый четверной тулуп в каскаде, в одной программе четверной тулуп и четверной сальхов, первый четверной лутц, и погнали — вал суперэлементов. И кульминацией всего этого стали пять четверных Александры Трусовой на олимпийском льду.



Я подумал, что это всё, то есть на этом мы закончили фейерверк этих четверных. Или нет? Или всё-таки Аделия Петросян и какие-то ещё супермолодые девочки вернут нам эту историю? Сейчас такое ощущение, что достаточно иметь один ультра-си. У Туктамышевой — тройной аксель, Саша Трусова пытается вернуть четверной лутц, Самоделкина пытается прыгнуть, Валиева…» — сказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».