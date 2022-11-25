Фигурист из Нижнего Новгорода выиграл Гран-при России среди юниоров в Перми

На шестом этапе Гран-при России среди юниоров завершились соревнования юношей. Лучший результат показал нижегородский фигурист Александр Голубев, который по сумме двух выступлений на один балл опередил лидировавшего после короткой программы Андрея Кутового. На третье место поднялся Кирилл Кропылев.

Голубев и Кропылев безупречно откатали программы с двумя тройными акселями. Кутовой упал с элемента ультра-си.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. 6-й этап. Пермь

Юноши



1. Александр Голубев (Нижегородская область) – 229,30.

2. Андрей Кутовой (Санкт-Петербург) – 228,22.

3. Кирилл Кропылев (Москва) – 223,26.

4. Эдуард Карартынян (Краснодарский край) – 221,48.

5. Кирилл Сарновский (Москва) – 218,81.

6. Кирилл Андрусик (Москва) – 210,59.

7. Михаил Тихонов (Москва) – 208,63.

8. Николай Логинов (Санкт-Петербург) – 199,14.