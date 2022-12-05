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Александра Бойкова: рады были опробовать четверные элементы на соревновательной арене

Александра Бойкова: рады были опробовать четверные элементы на соревновательной арене
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Фигуристка Александра Бойкова поделилась впечатлениями от чемпионата России по прыжкам.

«Спасибо большое всей команде за борьбу, за крутые эмоции, за новые элементы! Спасибо Алексею Николаевичу [Мишину], Татьяне Николаевне [Мишиной] и всему штабу за то, что на один день мы с Дмитрием Козловским «вернулись домой». Ну а мы были рады сделать прекрасные тройные элементы, опробовать четверные элементы на соревновательной арене и подарить яркие эмоции всем зрителям и телезрителям», – написала Бойкова в социальной сети.

В Санкт-Петербурге прошёл чемпионат России по прыжкам. Александра Бойкова выступила в парном катании с Дмитрием Козловским. Бойкова и Козловский стали третьими в командном турнире в составе команды Алексея Мишина.

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