Александра Бойкова: рады были опробовать четверные элементы на соревновательной арене

Фигуристка Александра Бойкова поделилась впечатлениями от чемпионата России по прыжкам.



«Спасибо большое всей команде за борьбу, за крутые эмоции, за новые элементы! Спасибо Алексею Николаевичу [Мишину], Татьяне Николаевне [Мишиной] и всему штабу за то, что на один день мы с Дмитрием Козловским «вернулись домой». Ну а мы были рады сделать прекрасные тройные элементы, опробовать четверные элементы на соревновательной арене и подарить яркие эмоции всем зрителям и телезрителям», – написала Бойкова в социальной сети.

В Санкт-Петербурге прошёл чемпионат России по прыжкам. Александра Бойкова выступила в парном катании с Дмитрием Козловским. Бойкова и Козловский стали третьими в командном турнире в составе команды Алексея Мишина.