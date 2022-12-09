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Каори Сакамото выиграла короткую программу в финале Гран-при в Турине

Каори Сакамото выиграла короткую программу в финале Гран-при в Турине
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На финале Гран-при ISU в Турине (Италия) завершилась короткая программа в женском одиночном катании. Лучший результат показала японская фигуристка Каори Сакамото, получившая за свой прокат 75,86 балла. Второе место заняла японка Маи Михара, уступившая лидеру чуть больше одного балла. Третьей стала представительница Бельгии Луна Хендрикс.

Произвольная программа в женском одиночном катании состоится 10 декабря, начало — в 23:00 мск.

Гран-при по фигурному катанию. Финал. Турин, Италия. женщины.
Короткая программа

1. Каори Сакамото (Япония) – 75,86
2. Маи Михара (Япония) – 74,58
3. Луна Хендрикс (Бельгия) – 74,24
4. Ринка Ватанабэ (Япония) – 72,58
5. Изабо Левито (США) – 69,26
6. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 61,55.

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