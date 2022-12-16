Андрей Депутат: Бойкова и Козловский упёрлись в свой потолок где-то четыре года назад

Бывший российский фигурист Андрей Депутат спрогнозировал, у кого наибольшие шансы одержать победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России.

«Я ставлю на Анастасию Мишину и Александра Галлямова — думаю, они выиграют. Они в гармонии с прыжками, с поддержками, выбросами и так далее. В целом у них всё более-менее гармонично смотрится.

Далее — Тарасова/Морозов, естественно, будут создавать им максимальную конкуренцию, это очевидно. Интересно, кто выиграет – опыт или какое-нибудь новшество со стороны Мишиной/Галлямова. Как мне кажется, они посвежее чуть-чуть смотрятся, чем Тарасова и Морозов.

Бойкова и Козловский — я уже говорил, что они остановились где-то года четыре назад, упёрлись в свой потолок. Не вижу кардинальной разницы между тем, что было пару лет назад и сейчас. Уровень высокий, но хочется от них чего-нибудь нового.

Замахнётся ли кто-то на эту тройку? Прогноз — дело неблагодарное, лёд скользкий. Хабибулина и Княжук могут залезть, но, опять-таки, — кто чище, кто меньше упадёт», — сказал Депутат в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».