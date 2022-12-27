Наталья Бестемьянова отреагировала на обращение Украины по поводу Щербаковой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась об обращении украинской федерации фигурного катания на коньках в ISU с целью исключить олимпийскую чемпионку россиянку Анну Щербакову из списка номинантов на премию Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист».
«Политическая ли это подоплека? Ну, конечно, политическая. Все знают, что Аня — очень сильная спортсменка, и она, действительно, выиграла Олимпийские игры своим трудом, своим талантом», — цитирует Бестемьянову «ВсёПроСпорт».
Церемония вручения ISU Skating Awards состоится 5 февраля 2023 года. Щербакова является единственной представительницей России в данной номинации.
18-летняя Щербакова пропускает первую половину сезона-2022/2023, так как восстанавливается после травмы колена. Летом она перенесла операцию в Германии.
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