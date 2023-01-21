Тренер Пятова: то, что Константинова объявила сейчас о завершении карьеры, выглядит смешно

Известный петербургский тренер по фигурному катанию Алла Пятова высказалась о причинах завершения карьеры 22-летней Станиславы Константиновой.
Бронзовый призёр Универсиады-2019 Константинова не участвовала в соревнованиях с сезона-2020/2021.
«Трудно что-то сказать про Стасю. Я уже забыла, когда она последний раз выступала на льду. Поэтому то, что она объявила сейчас о завершении карьеры, выглядит смешно. Года два с лишним я её нигде не видела. Про неё все забыли.
Могла ли она лучше реализовать себя в фигурном катании? Знаете, есть период, когда девочки начинают «ползти». Так вот он очень сложный. Надо стиснуть зубы и терпеть. Она переехала в Москву, стала заниматься у хорошего тренера Александра Волкова, были хорошие результаты. Но потом как-то раз — и всё ушло. Один неудачный старт, и Стася решила свою карьеру в любителях завершить. Не знаю, откуда вы её «откопали».
Она неплохая девочка, яркая, смотрелась хорошо. Делала прыжки на уровне. Но сейчас, конечно, не могла бы ни с кем конкурировать, даже если бы решила продолжать», — приводит слова Пятовой «РБ Спорт».
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