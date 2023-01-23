Расписание чемпионата Санкт-Петербурга по фигурному катанию — 2023

Чемпионат Санкт-Петербурга 2023 года пройдёт в Академии фигурного катания (Туполевская ул., д.4) 28—29 января.
Чемпионат города включает в себя соревнования в одиночном, парном катании и танцах на льду по программе мастеров спорта.
В предварительный список участников турнира входят Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Чемпионат Санкт-Петербурга-2023
Расписание соревнований
28 января, суббота
12:00 мск — женщины, короткая программа
15:00 мск — мужчины, короткая программа
18:45 мск — пары, короткая программа
20:00 мск — танцы на льду, ритм-танец
29 января, воскресенье
10:00 мск — женщины, произвольная программа
13:00 мск — мужчины, произвольная программа
16:00 мск — пары, произвольная программа
17:15 мск — танцы на льду, произвольный танец
18:30 мск — церемония награждения
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