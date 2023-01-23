Расписание чемпионата Санкт-Петербурга по фигурному катанию — 2023

Чемпионат Санкт-Петербурга 2023 года пройдёт в Академии фигурного катания (Туполевская ул., д.4) 28—29 января.



Чемпионат города включает в себя соревнования в одиночном, парном катании и танцах на льду по программе мастеров спорта.

В предварительный список участников турнира входят Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Чемпионат Санкт-Петербурга-2023

Расписание соревнований



28 января, суббота



12:00 мск — женщины, короткая программа



15:00 мск — мужчины, короткая программа



18:45 мск — пары, короткая программа



20:00 мск — танцы на льду, ритм-танец



29 января, воскресенье



10:00 мск — женщины, произвольная программа



13:00 мск — мужчины, произвольная программа



16:00 мск — пары, произвольная программа



17:15 мск — танцы на льду, произвольный танец

18:30 мск — церемония награждения