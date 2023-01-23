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Расписание чемпионата Санкт-Петербурга по фигурному катанию — 2023

Расписание чемпионата Санкт-Петербурга по фигурному катанию — 2023
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Чемпионат Санкт-Петербурга 2023 года пройдёт в Академии фигурного катания (Туполевская ул., д.4) 28—29 января.

Чемпионат города включает в себя соревнования в одиночном, парном катании и танцах на льду по программе мастеров спорта.

В предварительный список участников турнира входят Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Чемпионат Санкт-Петербурга-2023
Расписание соревнований

28 января, суббота

12:00 мск — женщины, короткая программа

15:00 мск — мужчины, короткая программа

18:45 мск — пары, короткая программа

20:00 мск — танцы на льду, ритм-танец

29 января, воскресенье

10:00 мск — женщины, произвольная программа

13:00 мск — мужчины, произвольная программа

16:00 мск — пары, произвольная программа

17:15 мск — танцы на льду, произвольный танец

18:30 мск — церемония награждения

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