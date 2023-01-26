Видеообзор короткой программы Адама Сяо Хим Фа на ЧЕ в Эспоо

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа стал лучшим в короткой программе в мужском катании на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Эспоо (Финляндия).



По итогам короткой программы французский спортсмен набрал 96,53 балла, более чем на 10 баллов превзойдя результат итальянцйа Маттео Риццо, ставшего вторым. Третий результат с 84,81 балла показал латвиец Денис Васильев.

Мужчины. Короткая программа



1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 96,53.

2. Маттео Риццо (Италия) – 86,46.

3. Денис Васильев (Латвия) – 84,81.

4. Кевин Аймоз (Франция) – 83,75.

5. Лукас Бричги (Швейцария) – 79,26.

6. Владимир Самойлов (Польша) – 78,26…

8. Даниэль Грассль (Италия) – 77,03…

12. Ника Эгадзе (Грузия) – 72,96…

16. Морис Квителашвили (Грузия) – 70,55.



