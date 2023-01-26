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ISU Чемпионат Европы: Женщины. Короткая программа
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Видеообзор короткой программы Адама Сяо Хим Фа на ЧЕ в Эспоо

Видеообзор короткой программы Адама Сяо Хим Фа на ЧЕ в Эспоо
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Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа стал лучшим в короткой программе в мужском катании на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Эспоо (Финляндия).

По итогам короткой программы французский спортсмен набрал 96,53 балла, более чем на 10 баллов превзойдя результат итальянцйа Маттео Риццо, ставшего вторым. Третий результат с 84,81 балла показал латвиец Денис Васильев.

Мужчины. Короткая программа

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 96,53.
2. Маттео Риццо (Италия) – 86,46.
3. Денис Васильев (Латвия) – 84,81.
4. Кевин Аймоз (Франция) – 83,75.
5. Лукас Бричги (Швейцария) – 79,26.
6. Владимир Самойлов (Польша) – 78,26…
8. Даниэль Грассль (Италия) – 77,03…
12. Ника Эгадзе (Грузия) – 72,96…
16. Морис Квителашвили (Грузия) – 70,55.

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