Видеообзор провального проката короткой программы Мориса Квителашвили на ЧЕ-2023 в Эспоо

Грузинский фигурист Морис Квителашвили показал лишь 16-й результат по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, проходящем в Эспоо (Финляндия). Квителашвили допустил ошибки во всех прыжковых элементах: каскаде четверной сальхов — тройной тулуп, четверном тулупе, а вместо акселя прыгнул «бабочку».

Напомним, лучшим в короткой программе в мужском катании на чемпионате Европы стал француз Адам Сяо Хим Фа.



По итогам короткой программы французский спортсмен набрал 96,53 балла, более чем на 10 баллов превзойдя результат итальянцйа Маттео Риццо, ставшего вторым. Третий результат с 84,81 балла показал латвиец Денис Васильев.

Мужчины. Короткая программа



1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 96,53.

2. Маттео Риццо (Италия) – 86,46.

3. Денис Васильев (Латвия) – 84,81.

4. Кевин Аймоз (Франция) – 83,75.

5. Лукас Бричги (Швейцария) – 79,26.

6. Владимир Самойлов (Польша) – 78,26…

8. Даниэль Грассль (Италия) – 77,03…

12. Ника Эгадзе (Грузия) – 72,96…

16. Морис Квителашвили (Грузия) – 70,55.