Радионова считает, что на чемпионате Европы борьба у мужчин будет интереснее, чем у женщин

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании Елена Радионова поделилась ожиданиями от стартовавшего чемпионата Европы по фигурному катанию.

«Конечно, на чемпионате Европы интересно смотреть виды одиночного катания, за танцами и парами следить не буду. Посмотрю прокаты ребят, на которых интересно смотреть. Что касается интриги, то без россиян она не такая интересная, как могла быть с нашими ребятами. В мужском одиночном катании борьба будет поинтереснее, чем в женском, поэтому буду даже больше следить за дисциплиной мужчин», – сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Чемпионат Европы 2023 года по фигурному катанию проходит с 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия). В турнире не примут участия российские спортсмены, так как они отстранены от соревнований из-за ситуации на Украине.