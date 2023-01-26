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Анастасия Губанова выиграла короткую программу на ЧЕ-2023 по фигурному катанию

Анастасия Губанова выиграла короткую программу на ЧЕ-2023 по фигурному катанию
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На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Эспоо (Финляндия) завершились соревнования женщин в короткой программе. Лучший результат показала бывшая россиянка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию. Второй стала Луна Хендрикс из Бельгии, допустившая ошибку на каскаде. Третье место заняла представительница Швейцарии Кимми Репонд.

Произвольную программу фигуристки покажут в субботу, 28 января.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия
Женщины. Короткая программа

1. Анастасия Губанова (Грузия) – 69,81.
2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 67,85.
3. Кимми Репонд (Швейцария) – 63,83.
4. Ольга Микутина (Австрия) – 62,78.
5. Екатерина Куракова (Польша) – 61,81.
6. Нина Пинзаррон (Бельгия) – 61,35.
7. Нийна Петрыкина (Эстония) – 61,05.
8. Янна Юркинен (Финляндия) – 60,77.

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Фигурное катание. ЧЕ-2023. Эспоо, Финляндия
Женщины. Короткая программа
26 января 2023, четверг. 14:35 МСК
Окончено
1
Анастасия Губанова
Грузия
69.81
2
Луна Хендрикс
Бельгия
67.85
3
Кимми Репонд
Швейцария
63.83
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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