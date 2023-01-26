Конти и Мачи выиграли ЧЕ-2023 в парном катании, не набрав и 200 баллов

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Эспоо (Финляндия), разыгран первый комплект наград. Чемпионов и призёров соревнований определили спортивные пары.

Победителями стали итальянцы Сара Конти и Никколо Мачи, на второе место благодаря победе в произвольной программе поднялись их соотечественники Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини.

Немцы Анника Хокке и Роберт Кункель во второй день соревнований были сильнее своих соотечественников Алисы Ефимовой и Рубена Бломмара и обошли их, заняв третье место.



Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия

Спортивные пары

1.Сара Конти/Никколо Мачи (Италия) — 195,13.

2. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 186,96.

3. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 184,26.

4. Алиса Ефимова/Рубен Бломмар (Германия) — 173,66.

5. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) – 172,98

6. Камий Ковалёв/Павел Ковалёв (Франция) — 169,94.

Напомним, что на ЧЕ-2022 весь пьедестал был российским. Чемпионами стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, серебро завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, бронзу – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Сумма победителей равнялась 239,82 балла.

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