Короткая программа Ким Йе Лим на чемпионате четырёх континентов — 2023. Видео

Корейская фигуристка Ким Йе Лим показала лучший результат по итогам короткой программы на чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию.

Кореянка набрала 72,84 балла. Второй результат по итогам короткой программы показала американка Изабо Левито, уступившая кореянке чуть более балла. Третьей стала ещё одна представительница Южной Кореи Ким Чхэ Ён.



Посмотрите видео проката Ким Йе Лим

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.

Чемпионат четырёх континентов проходит в Колорадо-Спрингс (США).



Чемпионат четырёх континентов — это соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. Полный список участников соревнований можно увидеть на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).