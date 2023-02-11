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Ли Ха Ин завоевала золото на чемпионате четырёх континентов

Ли Ха Ин завоевала золото на чемпионате четырёх континентов
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На чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию завершилась произвольная программа у женщин. Лучший результат показала корейская фигуристка Ли Ха Ин с 210,84 баллами по итогам короткой и произвольной программы. Второе место заняла еще одна корейская фигуристка Ким Ей Лим с 209,29 баллами. Бронзу завоевала японская фигуристка Монэ Тиба с 204,98 баллами.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Женщины.
Сумма двух программ.

  1. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 210, 84.
  2. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 209,29.
  3. Монэ Тиба (Япония) — 204,98
  4. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) — 202,39
  5. Ринка Ватанабэ (Япония) — 200,50
  6. Брейди Тэннелл (США) — 199,91
Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Колорадо-Спрингс, США
Женщины. Произвольная программа
11 февраля 2023, суббота. 04:05 МСК
Окончено
1
Ли Ха Ин
Южная Корея
210.84
2
Ким Йе Лим
Южная Корея
209.29
3
Монэ Тиба
Япония
204.98
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