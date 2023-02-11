Ли Ха Ин завоевала золото на чемпионате четырёх континентов

На чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию завершилась произвольная программа у женщин. Лучший результат показала корейская фигуристка Ли Ха Ин с 210,84 баллами по итогам короткой и произвольной программы. Второе место заняла еще одна корейская фигуристка Ким Ей Лим с 209,29 баллами. Бронзу завоевала японская фигуристка Монэ Тиба с 204,98 баллами.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Женщины.

Сумма двух программ.