Левито снялась с чемпионата четырёх континентов из-за болезни

Американская фигуристка Изабо Левито снялась с чемпионата четырёх континентов, проходящие в Колорадо-Спрингс (США).
Левито занимала второе место после короткой программы с 71,50 баллами. Американскую фигуристку видели разминающейся в кулисах за полчаса до начала разминки. Но на разминке Левито уже никто не увидел.
Поскольку фигуристы были объявлены в обратном порядке на центральном льду, место осталось пустым. Корейская фигуристка Ким Йе Лим, выигравшая короткую программу, огляделась в поисках Левито, прежде чем броситься к ней на поклон.
Позже в социальных сетях фигурного катания США появилось сообщение, что Изабо Левито плохо себя чувствует и отказалась выступать в произвольной программе.
По итогам произвольной программы золото взяла кореянка Ли Ха Ин, серебро взяла Ким Ей Лим, а бронзу ушла к японке Монэ Тиба.
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