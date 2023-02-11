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Видео победного проката произвольной программы Ли Ха Ин на чемпионате четырёх континентов

Видео победного проката произвольной программы Ли Ха Ин на чемпионате четырёх континентов
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17-летняя южнокорейская фигуристка Ли Ха Ин стала победительницей чемпионата четырёх континентов, который проходит в Колорадо-Спрингс (США). Отметим, что в 2022 году на данном старте Ли завоевала серебро.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Женщины. Итоги

  1. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 210, 84.
  2. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 209,29.
  3. Монэ Тиба (Япония) — 204,98.
  4. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) — 202,39.
  5. Ринка Ватанабэ (Япония) — 200,50.
  6. Брейди Тэннелл (США) — 199,91.

Чемпионат четырёх континентов — это соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. В 2022 году чемпионом в мужском катании стал представитель Южной Кореи Чха Джунхван, а в женском — японка Маи Михара. В парном катании победу одержали Лу/Митрофанов, а в танцах на льду — Грин/Парсонс.

Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию — в Okko! Смотри прямую трансляцию.
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