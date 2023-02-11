Видео проката ПП серебряного призёра чемпионата четырёх континентов Ким Йе Лим
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20-летняя южнокорейская фигуристка Ким Йе Лим стала серебряным призёром чемпионата четырёх континентов, который проходит в Колорадо-Спрингс (США). В борьбе за золото она проиграла сопернице меньше двух баллов.
Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Женщины. Итоги
- Ли Ха Ин (Южная Корея) — 210, 84.
- Ким Йе Лим (Южная Корея) — 209,29.
- Монэ Тиба (Япония) — 204,98.
- Ким Чхэ Ён (Южная Корея) — 202,39.
- Ринка Ватанабэ (Япония) — 200,50.
- Брейди Тэннелл (США) — 199,91.
Чемпионат четырёх континентов — это соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. В 2022 году чемпионом в мужском катании стал представитель Южной Кореи Чха Джунхван, а в женском — японка Маи Михара. В парном катании победу одержали Лу/Митрофанов, а в танцах на льду — Грин/Парсонс.
Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию — в Okko! Смотри прямую трансляцию.
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