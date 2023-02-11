Видео проката ПП серебряного призёра чемпионата четырёх континентов Ким Йе Лим

20-летняя южнокорейская фигуристка Ким Йе Лим стала серебряным призёром чемпионата четырёх континентов, который проходит в Колорадо-Спрингс (США). В борьбе за золото она проиграла сопернице меньше двух баллов.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Женщины. Итоги

Ли Ха Ин (Южная Корея) — 210, 84. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 209,29. Монэ Тиба (Япония) — 204,98. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) — 202,39. Ринка Ватанабэ (Япония) — 200,50. Брейди Тэннелл (США) — 199,91.

Чемпионат четырёх континентов — это соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. В 2022 году чемпионом в мужском катании стал представитель Южной Кореи Чха Джунхван, а в женском — японка Маи Михара. В парном катании победу одержали Лу/Митрофанов, а в танцах на льду — Грин/Парсонс.