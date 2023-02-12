«Думал о детях и жене». Киган Мессинг – о серебре на чемпионате четырёх континентов

31-летний канадский фигурист Киган Мессинг прокомментировал завоевание серебряной медали на чемпионате четырёх континентов, который прошёл в Колорадо-Спрингс (США).
«Казалось, это было моё время блистать на льду. Всё прошло по плану: и тренировка, и всё остальное. Мои ноги не могли летать, так как здесь разряжённый воздух, поэтому это было очень контролируемое катание.
Но я наконец-то собрал программу, которую хотел исполнить уже много лет! Теперь, когда я ветеран на льду, это помогает мне отвлечься от волнения и лишних эмоций, от осознания того, что это мои последние соревнований в Северной Америке. Я узнал очень много лиц в толпе, хочу, чтобы они знали, как я им благодарен.
Да, я говорил, что катался не ради медали, но это тоже приятно. Я с нетерпением жду возможности вернуться домой и обнять свою семью. Я думал о своих детях и жене, когда выходил на лёд, это придавало мне сил», — приводит слова Мессинга пресс-служба ISU.
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