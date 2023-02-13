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Татьяна Тарасова показала, с кем отпраздновала день рождения. Фото

Татьяна Тарасова показала, с кем отпраздновала день рождения. Фото
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в социальных сетях фото с празднования своего день рождения. Сегодня, 13 февраля, Тарасовой исполнилось 76 лет.

В кадре с Тарасовой, в частности, запечатлены олимпийские чемпионы 1988 года в танцах на льду, четырёхкратные чемпионы мира Наталья Бестемьянова и Андрей Букин.

«День рождения с любимыми и родными», — подписала фото Тарасова.

Фото: из личного архива Татьяны Тарасовой

Тарасова введена в Зал славы мирового фигурного катания. Под её руководством спортсмены завоевали 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, семь медалей высшей пробы на Олимпийских играх.

Ранее стало известно, что Тарасова не будет комментировать первенство России среди юниоров по фигурному катанию, которое пройдёт с 15 по 17 февраля в Перми.

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