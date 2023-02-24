Бестемьянова посоветовала Плющенко решать конфликты результатами, а не жалобами

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась на тему конфликта тренеров Евгения Плющенко и Софьи Федченко. Ранее стало известно, что академия Плющенко «Ангелы Плющенко» направила жалобу в комиссию по этике из-за высказываний Федченко.

Ранее Евгений Плющенко раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров, отметив, что его спортсменки имели более сложную программу, но получили низкие баллы. В ответ Федченко, чья подопечная Алина Горбачёва победила на соревнованиях, заявила, что слова Плющенко о российских судьях являются истерикой и неумением признавать поражения.

«Разбираться надо только на ледовом поле. Не надо было в короткой аксель срывать», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.