Бестемьянова посоветовала Плющенко решать конфликты результатами, а не жалобами
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась на тему конфликта тренеров Евгения Плющенко и Софьи Федченко. Ранее стало известно, что академия Плющенко «Ангелы Плющенко» направила жалобу в комиссию по этике из-за высказываний Федченко.
Ранее Евгений Плющенко раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров, отметив, что его спортсменки имели более сложную программу, но получили низкие баллы. В ответ Федченко, чья подопечная Алина Горбачёва победила на соревнованиях, заявила, что слова Плющенко о российских судьях являются истерикой и неумением признавать поражения.
«Разбираться надо только на ледовом поле. Не надо было в короткой аксель срывать», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.
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