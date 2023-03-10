Источник: Дарья Усачёва планирует перейти в танцы на льду

Российская фигуристка Дарья Усачёва может перейти в танцы на льду. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Некоторое время назад 16-летняя спортсменка прошла пробы с победителем юношеских Олимпийских игр 2020 года Дарио Чиризано на сборе в Дубае, но фигуристы не подошли друг другу по ряду причин, одна из которых — ростовые параметры. По этой же причине осложнён и сам переход Усачёвой в новую дисциплину — в России недостаточно партнёров, подходящих ей по антропометрии.
В связи с этим окончательного решения о смене дисциплины спортсменка ещё не приняла и на данный момент продолжает тренироваться в группе Этери Тутберидзе, параллельно занимаясь поиском подходящего партнёра и школы.
Усачёвой 16 лет, она является серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров 2020 года в женском одиночном катании. В ноябре 2021-го фигуристка получила тяжёлую травму бедра на этапе Гран-при в Японии и с тех пор не участвовала в соревнованиях.
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