Тарасова — о возможном переходе Усачёвой в танцы на льду: в этом нет ничего страшного!

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала возможный переход российской фигуристки Дарьи Усачёвой в танцы на льду.

«В одиночном катании сложно дальше продвигаться. Могут быть ограничения по физическим возможностям, и это скажется на четверных прыжках. Поэтому у одиночниц появляется желание уйти в парное катание. И в этом нет ничего страшного! Рано говорить о перспективах Дарьи в новом для неё направлении. Надо рассмотреть все её возможности. Мы не знаем, к какому тренеру она перейдёт, и к тому же ещё партнёр не подобран», – приводит слова Тарасовой Sport24.

Ранее стало известно, что Дарья Усачёва раздумывает о переходе из одиночного женского катания в танцы на льду. По сообщениям источников, окончательного решения о смене дисциплины спортсменка ещё не приняла и продолжает тренироваться в группе Этери Тутберидзе, параллельно занимаясь поиском подходящего партнёра и школы.