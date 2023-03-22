ЧМ-2023, спортивные пары: во сколько произвольная программа, где смотреть
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Завтра, 23 марта, в Сайтаме (Япония) пройдут выступления спортивных пар с произвольными программами в рамках чемпионата мира — 2023 года по фигурному катанию.
Спортивные пары выйдут на лёд в 5:00 мск. Турнир в прямом эфире можно будет посмотреть на платформе Okko.
После короткой программы лидерами являются японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара, получившие 80,72 балла. Второе место по итогам короткой программы заняла американская пара Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (74,64). Тройку лидеров замыкают итальянцы Сара Конти и Никколо Мачи (73,24).
Напомним, российские фигуристы не принимают участия в текущем чемпионате мира. Это второе пропущенное российскими спортсменами мировое первенство.
Чемпионат мира по фигурному катанию 2023 – в Okko! Подключайся к трансляции прокатов прямо сейчас.
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