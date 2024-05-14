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Авербух объяснил, почему Робби Уильямс показал средний палец на открытии ЧМ в России

Авербух объяснил, почему Робби Уильямс показал средний палец на открытии ЧМ в России
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Известный хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, зачем британский певец Робби Уильямс показал средний палец во время своего выступления на открытии чемпионата мира — 2018 в России.

«Мы уточнили, он сказал, что это всем тем, кто как раз был против того, чтобы я поехал. Ну, то есть он как бы послал этот «привет» именно в Великобританию. Потому что он завёлся, потому что он увидел такой стадион, такой приём, это же такая история. Он же артист. Ты сама знаешь, что такое, когда тебе аплодируют.

Я не могу сказать, что мы товарищи, и мы потом пошли на банкет. Мы пересеклись буквально на один репетиционный период. Но надо отдать должное, что при этом он не сидел в белых перчатках, пусть меня там покажут. Он пошёл со мной за поле, руку за руку. И был, просто как обычные мы на раскатке. Никаких понтов не было, которые иногда возникают у российских артистов, с которыми я тоже работаю очень-очень много», — сказал Авербух в беседе с Евгенией Медведевой в YouTube-шоу «Бес комментариев».

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