«Помогает не только с прыжками». Фигуристка Агата Петрова — о работе Мишина с младшими

Ученица Татьяны Мишиной и Софьи Самодуровой, призёр этапов Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров Агата Петрова поделилась впечатлениями от работы с Алексеем Мишиным.

«– Над чем больше нравится работать – над прыжковой техникой, над второй оценкой?

– Над всем, на самом деле. И во вращениях придумывать разные фишечки, и прыжки изучать с Алексеем Николаевичем Мишиным – одно удовольствие.

Алексей Николаевич помогает не только с прыжками, он недавно ставил мне всякие штучки во вращении, сейчас одно из них в программе так и выполняется, как он поставил. Может давать нам упражнения, когда старшие заняты – кто-то будет прыгать вместе с ним, с кем-то над дорожкой поработает. Тут уже как он решит (улыбается)», — сказала Петрова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.