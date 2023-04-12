Жулин: Кацалапов выступит с Синициной в шоу Тутберидзе

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о здоровье Никиты Кацалапова – российского фигуриста, олимпийского чемпиона 2022 года.

Жулин отметил, что спортсмен чувствует себя хорошо и на днях выступит с Синициной в шоу Тутберидзе. Однако состояние здоровья вынуждает фигуриста аккуратно относиться к прокатам, потому что Кацалапов «может просто (спину) дёрнуть, а потом на неделю выпасть, потому что у него дикие боли», – сказал Жулин «РИА Новости».

Напомним, из-за проблем с грыжами в спине Никита Кацалапов пропустил сезон-2022/2023. Вместе с партнёршей – фигуристкой Викторией Синициной – спортсмен выступал в этом году только на ледовых шоу. Продолжение парой профессиональной карьеры находится под вопросом.