Чок и Бэйтс выиграли ритм-танец на командном ЧМ, установив новый мировой рекорд
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Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс побили мировой рекорд по набранным баллам в ритм-танце на командном чемпионате мира в Токио.
Дуэт из США набрал 93,91 балла. Вторыми идут итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (90,90), замыкает тройку канадская пара Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (88,37).
Добившись указанного результата, Чок и Бейтс установили новый мировой рекорд по количеству набранных баллов в ритм-танце, обойдя достижение французов Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона (92,73), установленное в 2022 году.
Соревнования командного чемпионата мира 2023 года проходят в Токио 13-16 апреля без участия российских фигуристов, которые отстранены от международных соревнований из за ситуации на Украине.
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