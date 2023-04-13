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Чок и Бэйтс выиграли ритм-танец на командном ЧМ, установив новый мировой рекорд

Чок и Бэйтс выиграли ритм-танец на командном ЧМ, установив новый мировой рекорд
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Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс побили мировой рекорд по набранным баллам в ритм-танце на командном чемпионате мира в Токио.

Дуэт из США набрал 93,91 балла. Вторыми идут итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (90,90), замыкает тройку канадская пара Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (88,37).

Добившись указанного результата, Чок и Бейтс установили новый мировой рекорд по количеству набранных баллов в ритм-танце, обойдя достижение французов Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона (92,73), установленное в 2022 году.

Соревнования командного чемпионата мира 2023 года проходят в Токио 13-16 апреля без участия российских фигуристов, которые отстранены от международных соревнований из за ситуации на Украине.

Фигурное катание. Командный кубок мира 2023. Токио, Япония
Танцы на льду. Ритм-танец
13 апреля 2023, четверг. 09:50 МСК
Окончено
1
США
93.91
2
Италия
90.90
3
Канада
88.37
Комментарии
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