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Синицина — Костомарову: наш тигр, мы с тобой!

Российская фигуристка Виктория Синицина отреагировала на первую публикацию Романа Костомарова в социальной сети после госпитализации.

«Рома дорогой! Наш тигр! Мы с тобой!», — написала Синицина в комментарии.

Ранее Костомаров опубликовал на своей странице в социальной сети пост с благодарностью ко всем, кто поддерживал его, а также выложил несколько фотографий.

10 января Костомаров попал в реанимацию, куда его доставили с тяжёлой пневмонией. В начале февраля стало известно, что ему необходимо ампутировать пальцы рук и стопу из-за ухудшения состояния здоровья: у спортсмена развилась гангрена. В конце февраля он перенёс инсульт.

После ряда ампутаций состояние здоровья фигуриста постепенно начало улучшаться. Стало известно, что он готовится к протезированию.