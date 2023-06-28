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Ученик Мишина Артур Гачинский объяснил, почему не прыгает после завершения карьеры

Ученик Мишина Артур Гачинский объяснил, почему не прыгает после завершения карьеры
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Бронзовый призёр чемпионата мира — 2011 в мужском одиночном катании, тренер Артур Гачинский признался, что после завершения карьеры не выполняет прыжки.

«Нет, я больше не прыгаю. Нет желания? Здоровья нет. Оно ушло», — сказал Гачинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Напомним, Гачинский во время спортивной карьеры тренировался под руководством специалиста Алексея Мишина. В конце сезона-2013/2014 фигурист перешёл от Мишина к тренеру Татьяне Тарасовой. В конце 2015 года Гачинский объявил о завершении профессиональной карьеры.

Гачинский — бронзовый призёр чемпионата мира 2011 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2012 года и обладатель бронзовой награды Универсиады 2015 года.

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