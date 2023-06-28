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Артур Гачинский рассказал, как нужно развиваться Илье Малинину

Артур Гачинский рассказал, как нужно развиваться Илье Малинину
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Бронзовый призёр чемпионата мира — 2011 в мужском одиночном катании, тренер Артур Гачинский высказался о том, над чем на текущем этапе необходимо работать американскому фигуристу Илье Малинину.

«Когда фигурист такого высокого уровня, идёт развитие уже немного в другом направлении. Это более сложная хореография, дополнение образа эмоциями, мимикой. Это более тонкая работа. Малинин уже прошёл тот этап, он всё это знает: в каком направлении прыгать, где должна быть рука, куда должен поворачиваться взгляд. Тут наступает момент усложнения, доработки, усовершенствования того, что умеешь. Это ведь уровень не ребёнка, а взрослого спортсмена», — сказал Гачинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

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